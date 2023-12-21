AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirledi.

Çorum'da Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mustafa Kılıç oldu.

Partide Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kılıç, SKM yönetimi ile birlikte 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak mahalli idariler seçiminde partisinin seçim propagandasını yürütecek ve AK Parti Çorum İl Teşkilatı'nın yol haritasını belirleyecek.

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirledi.

AK Parti, adayların propaganda sürecindeki toplantıları, ziyaret ve miting programları ile seçim bürolarının açılması, propaganda malzemelerinin tedariki ve dağıtımı gibi görevleri bulunan SKM başkanlarını 81 ilde belirledi.



SEÇİM OFİSLERİ BU AY SONUNDA BİTECEK

Bu ayın sonuna kadar ilçe SKM başkanlarının belirlenmesi sürecini de tamamlayacak parti, seçim ofislerinin açılması sürecini yine bu ayın sonunda bitirecek.

Partide ocak ayında, "Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı"nın düzenlenmesi planlanıyor.

Toplantıda başkanlar, seçim takviminin takibi ve çalışmalarına ilişkin teknik olarak bilgilendirecek.