Brent petrolde hareketlilik yaşanıyor.

Benzine geçen günlerde gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından akaryakıt fiyatlarında bir artış haberi daha geldi.

Sürücüler de fiyatları yakından takip ediyor. Brent petrol varil fiyatı 78.79 dolardan işlem görürken döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

BİR ZAM DAHA

Benzine geçen günlerde gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından akaryakıt fiyatlarında bir artış haberi daha geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.