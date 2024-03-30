Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Çorum’da Şubat ayında ihracat 197,3 milyon dolar, ithalat 266 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bölgede Samsun, Tokat, Amasya, Yozgat gibi iller arasında ihracatıyla bölgenin parlayan yıldızı konumundaki Çorum, Şubat ayında komşu illerden Amasya'nın 10 katı ihracat gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

BÜYÜKŞEHİRLERE KAFA TUTUYORUZ

Ekonomik verilerde Türkiye'de en iyi konumda olan 10 il arasında gösterilen Çorum, büyükşehirlere kafa tutmaya devam ediyor.

Bölge iller arasında yine büyükşehir olan liman kenti Samsunu geçmeyi başaran Çorum, 2024 yılının ilk iki ayında 700 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.

Bölge iller Samsun’da Şubat ayında ihracat 103 milyon dolar, ithalat 114,1 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Tokat’ta ihracat 4,7 milyon dolar, ithalat 3,5 milyon dolar, Amasya’da ihracat 16 milyon dolar, ithalat 4 milyon dolar olarak gerçekleşti.