Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, yarın yapılacak Yerel Seçimler öncesinde Çorum halkına son kez seslendi.

Millî Görüş'ün tek ve gerçek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu bir kez daha vurgulayan Faruk Cıdık, "Yarınki seçimler, 22 yıldır ülkeyi Amerika'nın dümen suyunda yöneten ve rotasından sapmış AKP kadrolarına çok önemli bir uyarı yapma fırsatı sunacak. Dolayısıyla tüm halkımızı Millî Görüş'ün asıl ve yegâne temsilcisi Saadet Partisi'nde birleşmeye davet ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu Saadet Partisi'nden kopanların kendilerini bu seçim sürecinde "Millî Görüşçü" şeklinde pazarladıklarına dikkat çeken Faruk Cıdık, "Millî Görüş gömleğini çıkarmakla övünenler, bundan sonra Erbakan'ın gölgesinin olduğu yerde dahi yokum diyenler ve Hoca'nın evinin etrafını polislerle kuşatanlar, şimdilerde Erbakan Hoca'nın hayâllerini gerçekleştirmekten söz eder oldular. Erbakan'ın en büyük hayâlleri; 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Tüm insanlığın saadeti' idi. Ülkemizi yaşanabilir olmaktan çıkaranların ve Filistin konusunda katil İsrail'in yanında saf tutanların, cennet mekan Erbakan Hocamızın adını ağızlarına almaya hakları olamaz. Dolayısıyla sağduyulu halkımızın, merhum Erbakan Hocamız üzerinden prim yapmaya ve oy devşirmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı yarın sandıkta vereceklerini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

"OYLAR, BEŞ YILDIZLI HİLÂL'E"

Saadet Partisi'nin "Beş Yıldızlı Hilâl" ambleminin oy pusulasında sağdan ikinci sırada olduğunu da anımsatan Faruk Cıdık, "Tüm hemşehrilerimizden, bu sefer pusulayı şaşırmadan, Millî Görüş Belediyeciliği ve daha güzel bir Çorum için, evet mührünü Saadet'in timsali Beş Yıldızlı Hilâl üzerine basmalarını rica ediyorum." dedi.

Saadet Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, seçim çalışmaları boyunca partisine ve kendisine gösterilen sıcak ilgiden dolayı Çorum halkına bir kez daha teşekkür etti.