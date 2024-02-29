Amatör futbolda sezonun dördüncü şampiyonluk kupası Çorum Anadolu FK’nın oldu.

U 16 Final Grubunda son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Anadolu FK son maçta takipcisi Mimar Sinan’a 1-0 yenildi.

Grup maçları sonunda dört takımın mücadele ettiği final grubunda ilk beş maçınıda kazanarak son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Çorum Anadolu FK son maçta ikinci sırada bulunan Mimar Sinan ile karşılaştı.

Beklendiği gibi zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta Mimar Sinan 15. dakikada Emir Enes’in golü ile öne geçti.

Maçın bundan sonraki bölümünde Anadolu FK beraberlik için yüklendi ve orta alan mücadelesi şaklinde geçen maçtan Mimar Sinan takımı 1-0 galip ayrılarak rakibine bu sezon ilk mağlubiyeti tattırdı.

Anadolu FK 15 puanla şampiyonluk kupasını alırken Mimar Sinan Gençlikspor ise 13 puanla ligi ikinci tamamladı.

Son maçın ardından düzenlenen kupa törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı katıldılar.