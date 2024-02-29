Hattuşaspor final grubunda son maçında HE Kültürspor’a 3-0 yenildi.
Üçüncülüğü daha önce garantileyen Hattuşaspor rakibini yenildi ve 4 puanla üçüncülük kupasını aldı.
HE Kültürspor ise ilk galibiyetini aldı ve ligi 3 puanla dördüncü sırada tamamladı.
SAHA: İtfaiye
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Sefa Kabak, Mertcan Öğreten.
HE KÜLTÜRSPOR: Coşgun, Batuhan Kızıl, Melih, Ege, Yiğit, Anıl, Hasan, Umut, Utku, Yaman, Batuhan Uncu, Ahmet, Hüseyin, Salih, Murat, Arif Can, Mert.
HATTUŞA GENÇLİKSPOR: Ahmet, Yağız Arda, Göktuğ, Beytullah, M. Enes, Mevlüt, Hamza Yiğit, Nevded, Furkan, Mevlüt Ege, Mutlu, Batuhan, Emre, Abdülsamed.
GOLLER: 35. dak. Yaman, 43. dak. Batuhan Kızıl, 79. dak. Salih (HE Kültürspor).
Editör: Fatih Battar