Hattuşaspor final grubunda son maçında HE Kültürspor’a 3-0 yenildi.

Üçüncülüğü daha önce garantileyen Hattuşaspor rakibini yenildi ve 4 puanla üçüncülük kupasını aldı.

HE Kültürspor ise ilk galibiyetini aldı ve ligi 3 puanla dördüncü sırada tamamladı.

SAHA: İtfaiye

HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Sefa Kabak, Mertcan Öğreten.

HE KÜLTÜRSPOR: Coşgun, Batuhan Kızıl, Melih, Ege, Yiğit, Anıl, Hasan, Umut, Utku, Yaman, Batuhan Uncu, Ahmet, Hüseyin, Salih, Murat, Arif Can, Mert.

HATTUŞA GENÇLİKSPOR: Ahmet, Yağız Arda, Göktuğ, Beytullah, M. Enes, Mevlüt, Hamza Yiğit, Nevded, Furkan, Mevlüt Ege, Mutlu, Batuhan, Emre, Abdülsamed.

GOLLER: 35. dak. Yaman, 43. dak. Batuhan Kızıl, 79. dak. Salih (HE Kültürspor).