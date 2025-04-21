Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Arası Kurgusal Duruşma Yarışması Karadeniz Bölge Elemeleri 19–20 Nisan 2025 tarihlerinde Amasya Barosunun ev sahipliğinde yapıldı.

Yarışmaya Çorum Barosunu temsilen Stj. Av. Seher Gül Erdal, Stj. Av. Melih Serdar Kaplan, Stj. Av. Taha Eren Uçar ile Stj. Av. Erkan Aykan katıldı.

Yarışmada finale yükselen Çorum Barosu takımı, finalde de rakibini eleyerek Karadeniz Bölge şampiyonu oldu.

Çorum Barosu takımı 2025 Eylül ayında Ankara’da yapılacak olan finallerde Karadeniz Bölgesini temsil edecek.