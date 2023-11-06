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Çorum’da internet, radyo, gazete ve dijital platformlarda haber yayını yapan kurum ve kişiler, “Çorum Basın Derneği” adı altında bir araya geldi.

Yaklaşık 50 gazetecinin bir araya gelerek kurduğu Çorum Basın Derneği, kuruluş ve resmi işlemlerini tamamlayarak çalışmalarına başladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Basın Derneği’nin kahvaltı programına katılarak derneğin yönetici ve üyelerine hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Aşgın, basın mensuplarının örgütlü hareket etmesinin çok güzel bir durum olduğunu dile getirerek, her zaman ve her koşulda basının yanında olacaklarını söyledi.

Derneğin kurucu başkanlığına Erkan Karaca getirilirken, yönetimde ise; Güngör Atak, Ömer Doğan, Kubilay Olcan, Merve Kayış, Cuma Şahin, Elvan Yılmaz, Satılmış İnanç ve Şükrü Demiray yer aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yerel basının önemi üzerinde durarak, sorunların gündeme getirilmesinde, kamuoyu oluşturulmasında, halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesinde basın mensuplarına büyük görev düştüğünü kaydetti.

Çorum basının Türkiye’de güçlü iller arasında yer aldığını belirten Aşgın; “Başka illerde basın ile ilgili çok değişik şeyler duyuyoruz ama Çorum basının seviyesi ahlaki değerlere olan bağlılığı çok üst düzeyde. Kalitesi çok üst düzeyde. Yazılı basın, ajanslar ve internet medyamız Türkiye ortalamasının çok üzerinde. İnşallah bunu daha yukarı çekmek için derneklerimiz çalışmalar yapacaktır. Biz de bu çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz.” dedi

Aşgın, derneğin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Başkan Erkan Karaca ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi, oluşuma destek veren gazetecileri de kutladı.

Dernek Başkanı Erkan Karaca, gerek ekonomik, gerek yasal düzenlemeler, gerekse sosyal açıdan birçok sorunla, engelle karşı karşıya bulunan gazetecilerin sesini daha gür duyurmak, sorunların çözümünü istişare ve ortak akılla çözmek amacıyla dernek çatısı altında bir araya geldiklerini açıkladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberindekiler ve dernek üyeleri kahvaltı programının sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dernek Başkanı Erkan Karaca, düzenledikleri etkinliğe katılarak kendilerini yalnız bırakmayan, oluşuma destek veren Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti.