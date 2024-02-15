Çorum Basketbol Yıldızları U 16 Basketbol Bölge birinciliğinde maç programı belli oldu.

Basketbol Federasyonu U 16 Bölge birinciliğinde mücadele edecek takımları ve fikstürleri açıkladı.

Çorum Basketbol Yıldızları kulübü 20-22 şubat tarihlerinde Kastamonu’da yapılacak bölge biinciliğinde mücadele edecek.

8 takımın mücadele edeceği Kastamonu’da A grubunda Çorum Basketbol Yıldızları ile Kastamonu Basketbol, Düzce Gençlikspor ve Türk Telekom takımları ile mücadele edecek.

B grubunda ise Samsun Yolspor, Sinop Bizim Basketbol, Eskişehir Gelişik ve Karadeniz Ereğli Belediyespor takımları mücadele edecek.

İki grupta oynanacak maçlar sonunda grup birincileri finale yükselecek ve finalde kazanan takım yarı final grubuna yükselecek.