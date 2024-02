Çorum Belediyesi, 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde kardeş şehir Afşin’i unutmadı.

Asrın felaketinin birinci yıldönümünde Çorum Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeydi.

Kardeş şehir Afşin’de depremzedelerin acılarını paylaşan Çorum Belediyesi ekipleri, Miraç kandilini de Afşin halkıyla birlikte idrak etti.

Depremde hayatını kaydedenler için kabristanda düzenlenen anma programına katılarak lokum ikram eden Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Afşin Ulu Cami’de de vatandaşlara lokma ve lokum ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve biz Afşin'imizden hiç uzaklaşmadık. Miraç Kandili münasebetiyle Çorum'daki hemşehrilerimize ikram ettiğimiz her şeyi Afşin'deki kardeşlerimize de götürüp ikram ettik. Yüreğimizin yarısı her daim orada. Tüm Afşinli hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden ve felaketlerden korusun” dedi.