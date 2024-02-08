Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) nüfus 2023 yılı nüfus istatistik verilerine göre, İstanbul'da yaşayan Çorumlu sayısı 176 bin 250 kişi olduğu belirtildi.

İstanbul'da 754 bin nüfusuyla en çok Sivaslı ikamet ederken, Çorum ise 176 bin 250 kişi ile 24.sırada yer aldı.

Avrupa’nın en kalabalık şehri olan İstanbul, nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.

Kentte yaşayanların sadece 2 milyon 152 bini İstanbul kütüğüne kayıtlı olurken, 80 ilden en çok Sivaslıların, en az Burdurluların ikamet ettiği belirlendi.