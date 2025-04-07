Çankırı’da yapılan kulüplü yıldız erkekler voleybol grup birinciliğinde Çorum Belediyespor grup ikincisi olarak en iyi ikinciler kontenjanından yarı final grubuna yükseldi.

Kaan Ateş, Kutay Koçer, Ali Hacırecepoğlu, Salim Dalyan, Necip Aykaç, Mehmet Hoşgör, Mustafa İlikman, Celal Sak, Mehmet Taha Koyun, Bekir Dalyan, Oğuzalp Yener, Hakan Karaman ve Yasin Kurt’tan oluşan kadrosu ile mücadele eden Çorum Belediyespor takımı ilk maçında Karadeniz Ereğli Voleybol’ü ikinci maçınad Bartın Toki Spor kulübünü 3-0 yenerken üçüncü maçında ev sahibi Çankırı Birlikspor takımına 3-0 yenildi. Dün grup ikinciliği için kritik maçta Bolu Maratonspor kulübü ile karşılaşan Çorum Belediyespor grup ikincisi oldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Çorum Belediyespor erkek takımı en iyi ikinciler kontenjanından yarı final grubuna yükselmeye hak kazandı.