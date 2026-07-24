Çorum Belediyesi, Koçhisar Barajı isale hattına HES kuracak Çorum Belediye Başkanlığı, Koçhisar Barajı isale hattı üzerine 0.997 MWekurulu gücünde hidroelektrik santral (HES) kuracak.
Çorum Belediyesi tarafından Çorum ili, Merkez ilçesi, Babaoğlu Köyü içerisinde isale hattından gelen suyun hidroelektrik santraline aktarılması ve enerji üretimi sağlanarak suyun tekrar isale hattına verilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda hat üzerinde yer alan 2 adet maslak yapısı iptal edilerek Maslak-2 yapısının hemen önüne 914.50 m KSK kotuna bir adet santral binası yapılacak.
Enerjisi maslaklar yerine santraldeki pelton tipi türbin aracılığıyla alınacak sular, buradan Maslak-2 yapısına tekrar verilecek. İsale hattı iç çapı 900.00 mm ve debisi 576.00 lt/s’dir.
Yüksek su basıncı ile türbinlerin dönmesi sonucu oluşacak elektrik enerjisi kurulacak enerji iletim hattı vasıtasıyla en yakın trafoya aktarılacak. Türbinleri çalıştıran su tekrar ana isale hattına aktarılacak ve Çorum Arıtma Tesisine aktarılacak.
Toplam 0.997 MWe kurulu gücündeki santralden yılda 5.782 GWh elektrik üretilmesi öngörülüyor.