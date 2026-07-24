Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, üyesi bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

Demirer, “Bugün attığım bu adım; ne Atatürk sevgimden, ne de Türkiye sevdamdan vazgeçtiğim anlamına gelir. Tam aksine, bu değerlere olan bağlılığımın bir sonucudur” dedi.

Mevcut CHP Genel Merkez yönetimini tanımadığını ve kabul etmediğini bildiren Demirer, “Bugün geldiğim noktada, ülkemizin yeni bir anlayışa, yeni bir nefese ve Cumhuriyet değerlerini önceleyen yeni bir oluşuma ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Böyle bir oluşumun ülkemize birlik, umut ve güç kazandıracağı düşüncesi içerisindeyim” ifadesini kullandı.