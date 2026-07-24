Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmen ayrılan Özgür Özel, yeni partisinin ismini “Yeni Parti” olarak duyurdu.
Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu.
CHP rozetini çıkartarak “Yeni Parti” rozetini takan Özgür Özel, “Yol Cümleden Uludur… YENİ’den Başlıyoruz… Yürüyelim Arkadaşlar” diyerek yeni bir mücadele başlangıcı için kolları sıvadı.
Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP’den istifa etti. Böylelikle TBMM’de milletvekili sayısı 44’e indi, CHP Ana Muhalefet Partisi olmaktan çıktı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet