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Çorum Belediyesi tarafından Samsun yolu üzerinde Eskice köydeki pompa istasyonuna kurulan Güneş Enerji Santrali (GES), için açılış töreni düzenlendi.

Güneş Enerji Santrali’nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve meclis üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak tükettikleri elektrik ihtiyacının yüzde 79’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladıklarını söyledi.

Yenilebilir enerji tesisleriyle hem Çorum hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Aşgın, yeni yenilenebilir enerji kaynakları üretmeye devam edeceklerini aktardı.

Aşgın, Konaklı’ya da bir GES yapmayı planladıklarını belirterek, buranın da devreye girmesiyle belediyenin elektrik ihtiyacının yüzde 85’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

TÜKETTİĞİMİZ ENERJİNİN YÜZDE 100’ÜNÜ KARŞILAYACAĞIZ

Çorum Belediyesi olarak Samsun Ladik’te kurulan Rüzgar Enerji Santrali (RES), güneş enerji santrali (GES) ve biokütle tesislerinden toplam 17,8 milyon kilowatt saat elektrik üreterek tüketiminin yüzde 79’unu yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını dile getiren Aşgın; “Göreve geldiğimizde evsel atıkların yönetimi noktasında proje hazırlayarak biokütle tesisi kurup çöpten enerji üretimine başladık. Tesisimizde yıllık 14 milyon kWh enerji üretiliyor. 2022 yılı sonu itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklarından 17.8 milyon enerji üretir konuma geldik. RES ve Biokütle tesisimizden belediyemizin tükettiği elektriğin yüzde 75’ini karşılıyoruz. 2022 yılı sonunda devreye alınan ve 800 kWh enerji üretimi yapılan Eskice Güneş Enerji Santralimiz ile birlikte artık tükettiğimiz enerjinin yüzde 79’unu üretiyoruz. Bu muazzam bir oran. Ancak bu yeterli değil. İki ay önce Konaklı köyünde de belediyemize ait arazimiz var. Plan değişikliği yapıldı. Orada 1 milyon 700 bin kwh elektrik üretimi yapacak olan Konaklı GES’te şuanda proje aşamasında çalışmalar devam ediyor. Konaklı GES’i de devreye aldığımızda tükettiğimiz enerjinin yüzde 85’ini karşılamış olacağız. Konaklı’nın ardından Koçhisar Barajı isale hattı üzerinde Hidro Elektrik Santrali ve bölgede satın alacağımız arazilerde bir GES daha kuracağız. Buralarında kurulumuyla birlikte tükettiğimiz enerjinin yüzde 100’ünü karşılayacağız.” dedi

22 BİNE YAKIN AĞAÇTAN OLUŞAN ORMAN GİBİ HAVAMIZI TEMİZLİYORUZ

‘Enerji üretimleriyle 21 bin 308 ağaç dikimine eş değer olarak 8 milyon 757 bin 600 ton karbondioksit salınımını önlenmiş olduk.’ diyen Başkan Aşgın; “Eğer biz Rüzgar Enerji Santrali’ni, Biyokütle Tesisimizi, GES yatırımlarımızı hayata geçirmeseydik karbondioksit salınımıyla ilgili en az 22 bine yakın ağaca eş değer karbondioksit salınımını önlememiş olacaktık. Bizim yaptığımız yenilenebilir enerji kaynakları nedeniyle 22 bine yakın ağaçtan oluşan orman gibi havamızı temizliyoruz. Bu da gurur verici." şeklinde konuştu

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ise Günel Enerji Santrali’nin Çorum’a ve Çorum halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak; “Enerji konusunda büyük bir sıkıntı yaşadığımız dönemdeyiz. Dünya çapında bir enerji sıkıntısı var. Belediye başkanımız da bunu görerek güneşin boşa gitmemesi için bu tesisi hayata geçirdi. Kendisini bu yüzden tebrik ediyorum.” diye konuştu

Konuşmaların ardından dualarla tesisin açılışı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri GES panellerini gezerek, GES’i kuran firma yöneticilerinden tesis hakkında bilgi aldı.