Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor ligdeki son deplasman maçında yarın Çukurova Üniversitesi deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde sekiz maçta aldığı altı galibiyet ve iki mağlubiyet ile ikinci sırada bulunan Çorum Belediyespor dört galibiyet ve dört mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alan Çukurova Üniversitesi deplasmanında liderlik umutlarını son maça taşımak için mücadele edecek.

Çukurova Üniversitesi ile Çorum Belediyespor takımları pazar günü saat 16’da Menderes Spor Salonunda karşılaşacaklar.

Çorum Belediyespor ligdeki son deplasman maçında Çukurova Üniversitesi karşısında kazanarak ligde son maçında evinde Selçuklu Belediyespor karşısına liderlik için çıkmak istiyor.

Menderes Spor Salonunda oynanacak maçta Baş Hakem olarak Furkan Ünlü yaparken yardımcılıklarını ise Betül Erkan ve İbrahim Emir Yeşil yapacak. Maçın temsilcisi ise Güven Aydoğan.