Yeniden Refah Partisi Sungurlu Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Halil İbrahim Pekbak atandı.

Halil İbrahim Pekbak’a rozetini Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Başkanı Osman Vargeloğlu taktı.

İlçe Başkanı Osman Vargeloğlu, atama töreninde yaptığı konuşmada gençliğin partinin lokomotifi olduğuna dikkat çekti. Vargeloğlu, “Sungurlu’da Milli Görüş sancağını daha ileriye taşımak için genç ve dinamik kadrolarımızla sahadayız. Halil İbrahim kardeşimizin bu kutlu davayı layığıyla temsil edeceğine inancımız tamdır. Gençlik kollarımız, ilçemizin geleceğini inşa edecek temel taşıdır. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı olsun” dedi.

Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Pekbak, görev tesliminin ardından Sungurlu gençliğine seslenerek heyecanını ve hedeflerini paylaştı: “Beni bu onurlu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan ve İlçe Başkanımız Osman Vargeloğlu’na teşekkür ediyorum. Sungurlu gençliği için artık yeni bir dönem başlıyor.” diye konuştu.