Kırşehir’de yapılan Yaşar Sedef Gençler Masa Tenisi takım müsabakalarında Çorum Belediyespor kulübü dördüncülük kupasını alırken Çorum Gençlikspor takımı ise yedinci oldu.

Türkiye Şampiyonasında takım müsabakaları cumartesi günü yapıldı. Yapılan müsabakalar sonunda genç kızlarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor A takımı ile Fenerbahçe yükseldi. Finalde rakibini 3-1 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor şampiyon olurken Fenerbahçe kulübü ise ikincilik kupasını aldı.

Çorum Belediyespor Elizan Başar, Ezel Arslan ve Ayşe İzel Bilgiç’li kadrosu ile üçüncülük dördüncülük maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor’a zorlu mücadele sonunda 3-2 yenilerek dördüncülük kupasının sahibi oldu. Çorum Gençlikspor kız takımı ise yedinci oldu.

Genç erkeklerde ise Adana Çiltar MTSK takımı final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Çorum Belediyespor Berat Özdemir, Arda Kekillioğlu, Mehmet Akif Aktaş ve Abdurrahman Gürbüz’den oluşan kadrosu ile üçüncülük dördüncülük maçında Kocasinan Belediyespor’a 3-0 yenilerek dördüncülük kupasını aldı. Çorum Arenaspor genç erkek takımı ise şampiyonayı sekizinci olarak tamamladı.