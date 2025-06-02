Antrenörlüğünü Leven Kaleli’nin yaptığı milli takım Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi’nin son gününde serbest stilde güreşçilerimiz 3 bronz madalya kazandı.
65 kg’da Ahmet Duman, çeyrek finalde Hintli Rohit Rohit’i 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Yarı finalde Kırgız Taiyrbek Zhumashbek’e 3-3’ten son puanla kaybetti. Bronz madalya maçında Koreli Junsik Yun’u yenerek bronz madalya kazandı.
97 kg’da Resul Gune, çeyrek finalde U23 Avrupa Şampiyonu Bireysel Rus Bady Maadyr Samdan’ı 8-3 mağlup etti.
Yarı finalde İranlı Ahmed Yusuf Bazraghalel’e 8-0 yenildi. Bronz madalya maçında Bireysel Rus Irbeg Tavgazov’u yenerek bronz madalya kazandı.
125 kg’da Hakan Büyükçingil, Hintli Dinesh’i 11-1 teknik üstünlükle mağlup etti, Moğol Batbayar’ı 6-0 öndeyken tuşla yendi.
Yarı finalde Bireysel Belaruslu Dzianis Khramiankou’ya yenildi. Bronz madalya maçında Moğol Nambardagva Batbayar’ı yenerek bronz madalya kazandı.
57 kg’da Bekir Keser, çeyrek finalde Meksikalı Roman Bravo Young’a yenildi. Bronz madalya maçında Dünya 3.’sü Hintli Aman Aman’a 10-2 yenilince 5. oldu.