Erkekler Basketbol Bölgesel Lİginde mücadele eden Çorum Belediyespor ilk yarının son maçında bugün evinde Bolu Gerede Hedefspor takımını konuk edecek.

Bugün saat 14.00’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak maçta Çorum Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini almak ve üst sıralarda kendine yer bulmak için mücadele edecek.

Ligde ilk maçında Düzce deplasmanında rakibine 89-87 mağlup olan Çorum Belediyespor ikinci maçında evinde Pursaklar Belediyespor’u 58-53 yendi.

Ligde üst üste iki deplassan maçında Merzifon Belediyespor’a 77-54 son maçında ise Ankara TürkTelekom takımına 86-57 mağlup olan Çorum Belediyespor bugün evinde ilk yarının son maçında Gerede Hedefspor ile karşılaşacak.

Grupta beş puanlı Çorum Belediyespor 6 puanlı Geredespor karşısında kazanarak üst sıralarda kendine yer bulmak amacında.

Çorum Belediyespor Antrenörü Ömer Mumcu evlerinde oynayacakları bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini belirterek Çorumlu basketbol severleri bu maçta takımlarına destek olmaya davet etti.

Maçta baş hakem olarak Salih Serkan Koçak düdük çalarken yardımcılıklarını ise Bora Çevik ve İzzet Atalay Taşkın yapacak. Maçın temsilciiliğini ise Mustafa Kocaeren yapacak.