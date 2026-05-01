Yurt Lig futbolda Çorum takımı ilk maçında Zonguldak ile 1-1 berabere kaldı. Karabük’de dün başlayan ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurt Lig Karadeniz Bölge birinciliği müsabakaları Karabük’de dün başladı. Dün başlayan ve 5 Mayıs’ta sona erecek bölge birinciliğinde Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Zonguldak7dan takımlar mücadele ediyor.

A grubunda Çorum takımı ile birlikte Zonguldak, Sinop ve Kastamonu mücadele ederken B grubunda ise Bolu, Samsun, Düzce ve Amasya takımları mücadele ediyor.

Antrenör Yunus Emre Ergin yönetimindeki Çorum takımı dün ilk maçında Zonguldak ile karşılaştı. Oldukça büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan takımlar 1-1 beraberlik ile ayrıldılar. Puan eşitliği halinde avantajlı takımı belirlemek için yapılan penaltı atışlarında ise Çorum rakibine üstünlük sağladı.

Grubun diğer maçında ise Kastamonu, Sinop’u 3-1 yenerek avantaj yakaladı. Çorum takımı bugün ikinci maçında Sinop ile yarın ise son maçında Kastamonu ile karşılaşacak. Gru p maçlyarı sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak karşılaşacak ve kazanan takımlar Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacaklar.