Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 36.haftasında Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek play off şansını mucizelere bıraktı.

Aldığı yenilgi ile 51 puanda kalan kırmızı siyahlılar, kalan 2 maçını kazanarak, rakiplerini bekleyecek.

Çorum FK kalan iki maçta maçlarını kazandıktan sonra Iğdır, Bolu, Amed, Ümraniye, Erok ve Keçiörengücü'nün maçlarını kaybetmesini bekleyecek.

37.haftada Çorum FK küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u konuk ederken, Iğdır FK Kocaliespor ile Boluspor Yeni Malatya ile Amedspor Adanaspor ile Ümraniye Erzurumspor ile Erokspor İstanbulspor ile Keçiörengücü de Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Çorum FK ligin son haftasında ise İstanbulspor ile karşılaşacak.