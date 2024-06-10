Çorum FK alt yapısında görev yapan üç antrenör UEFA B kursunun ilk etabını Erzurum’da tamamladılar.

3-10 Haziran tarihleri arasında Erzurum Palandöken’de yapılan UEFA B kursu ilk etabını Çorum FK alt yapısında görev yapan Mustafa Veran, Kıvanç Kaya ve Burak Çamlıbel de katılarak bu kursu başarı ile tamamlarılar.

Üç teknik adam önümüzdeki aylarda yapılacak kursun ikinci etabınıda tamamladıktan sonra UEFA B belgesi almaya hak kazanacaklar.

Üç genç teknik adam bu belgeleri alarak Gelişim Liglerinde görev yapmaya hak kazanacaklar.