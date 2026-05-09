Çorum'da uzun yıllar hekimlik yapmış, halk arasında "gariban dostu" olarak bilinen, Rıfat Patıroğlu(103) yaşında hayatını kaybetti.
67 yıl hekimlik yapan Patıroğlu, özellikle cuma günleri hastalarına ücretsiz bakan efsanevi bir hekimdi.
Türkan Patır’ın eşi, Ender, Nadir ve Ertan Patır’ın babaları; iş insanı Nihat Malatyalı’nın dayısı olan Dr. Rifat Patır’ın cenazesi, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Muhabir: Atila Çiğdem