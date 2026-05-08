Arca Çorum FK U 17 takımı Gelişim Ligi play-off 4. tur maçında Göztepe’ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Ankara Gölbaşı Mogan 2 nolu sahada oynanan maça Çorum FK etkili başladı ve baskı kurduğu bölümde Furkan’ın bir topu direkten döndü. Sonraki bölümde dengelenen maçta Göztepe takımının orta sahadan gelişen atağında ceza sahasına gönderilen topta kaleci zamanlama hatası yapınca sarı kırmızılı takım 15. dakikada Necat’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanan Çorum FK rakip kaleye baskı kurdu ve 32. dakikada Çınar Neşe’nin attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Golden sonrada oyunda üstünlüğünü sürdüren Çorum FK 45. dakikada penaltı atışı kazandı. Penaltı atışında Furkan kaleciye teslim edince öne geçme fırsatından yararlanamayan kırmızı siyahlı takımın hemen akabinde ani gelişen Göztepe atağından Necdet’in ikinci golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 mağlup girdi.

İkinci yarıda Göztepe orta sahayı kapatarak Çorum FK’ya fazla pozisyon vermedi. Son bölümde yüklenen kırmızı siyahlı takım aradığı beraberlik golünü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılarak sezonu kapattı.

Gelişim Liginde U 17 kategorisinde Arca Çorum FK gruptaki performansı ile büyük bir başarıya imza atarak gruptan lider olarak çıktı ve play-off dördüncü turunda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Kırmızı Siyahlı takım dün Göztepe karşısında da üstün bir futbol ortaya koymasına karşın yaptığı bireysel hatalar sonucunda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak sezonu erken kapattı.