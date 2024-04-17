Bölgesel Gelişim Ligi U 17’de grup birincisi olarak final grubuna yükselen Ahlatcı Çorum FK bugün Antalya’da Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile çeyrek finale yükselmek için karşılaşacak.

Ahlatcı Çorum FK 4. grupta dört devreli maçlar sonunda oynadığı 20 maçta 15 galibiyet iki beraberlik ve üç beraberlik aldı ve topladığı 47 puanla lider olarak final grubuna yükselmeyi başandı,

Beyoğlu Yeni Çarşıspor takımı 1. grupta 12 takımın mücadelesi sonunda 13 galibiyet üç beraberlik ve sekiz beraberlik ile topladığı 42 puanla dördüncü olarak final grubuna yükseldi.

Bölgesel Gelişim Ligi U 17’de 16 takımın mücadele ettiği finaller dün oynanan dört maçla başladı. Bugün oynanacak dört maç sonunda çeyrek finale yükselen sekiz takım belli olacak. Ahlatcı Çorum FK ile Beyoğlu Yeni Çarşıspor takımları bugün saat 12’de Antalya Ilıcı sahasında karşılaşacaklar.

Maçı Antalya Bölgesel Hakemi Mehmet Murat Toprak yönetecek yardımcılıklarını ise Mertcan Ergati ve Arif Çağlar yapacak. Maçın dödrüncü hakemi ise Kerem İlitagil.

Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı final grubu maçı için dün öğlen saatlerinde Antalya’ya gitti.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saatlerinde yaptığı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamladı ve bugünki maç saatini bekliyor.

Kırmızı siyahlı takım bugünki maçı kazanması halinde cuma günü Batman Petrolspor ile Menemen FK takımları arasındaki maçın galibi ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.