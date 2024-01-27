Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK beş kategoride sahaya çıkacak.

İki kategoride sahasında mücadele edecek Çorum FK üç kategoride ise deplasmanda karşılaşacak.

U 14 ve U 15 pazartesi günü Konyaspor deplasmanında U 16 ise sahasında Konyaspor’u konuk edecek.

U 17 bugün sahasında Kırşehirspor’u konuk ederken U 19 ise bugün Afyonspor deplasmanında kritik maçta galibiyet arayacak.

Ahlatcı Çorum FK U 16 takımı ise 11. hafta maçında yarın evinde Konyaspor U 16 takımını konuk edecek.

Konuk takım yedi maçta topladığı 16 puanla iki maç eksiği ile ikinci sırada bulunurken Çorum FK ise 5 puanla son sırada bulunuyor.

Yarın saat 11’de Nazmi Avluca sahasında oynanacak maçı Muammer Tekmen yönetecek yardımcılıklarını ise Fatih Koçak ve Ömer Öksüz yapacak.

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde 13. hafta maçında grup lideri Ahlatcı Çorum FK bugün sahasında Kırşehirspor takımını konuk edecek.

Devane sahasında saat 14.30’da başlayacak maç öncesi Çorum FK 31 puanla lider durumda bulunurken konuk Kırşehirspor ise 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Maçı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek yardıkcılıklarını ise Uğur Koçak ve Erdal Uncuer yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çiğdem Varan.

U 19 Bölgesel Gelişim Ligi’nde ikinci devrenin son maçında ise Ahlatcı Çorum FK bugün Afyonspor deplasmanında final grubu için iddiasını devam ettirmek için kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkacak.

Afyonspor takımı 11 maçta 21 puanla ikinci sırada bulunurken Çorum FK ise 10 maçta 18 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Kocatepe Spor Kompleksi M1 sahasında oynanacak maçı Afyon il hakemi Ali Osman Tunç yönetecek yardımcılıklarını ise Abdullah Yılmaz ve Ramazan Mevlüt Özkan yapacak.

Maçın dördüncü hkemi ise Pelin Yıldırım.