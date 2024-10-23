Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK-Gençlerbirliği maçını Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz yönetecek.
Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi, Arif Dilmeç, Sinan Dereci yapacak.
Yılmaz bugüne kadar Çorum FK'nın iki maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 1 galibiyet, 1 berabrelik aldı.
Yılmaz, geçtiğimiz yıl Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiğimiz maçta görev almıştı.
Editör: Fatih Battar