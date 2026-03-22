Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 32.haftasında deplasmanda Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.

Ligde son oynadığı 6 maçı da kazanan kırmızı siyahlılar şampiyonluk yolunda kritik Iğdır maçında hata yapmadı.

GOLLER SERDAR VE BURAK'TAN

Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller 60.dakikada Serdar Gürler ve 81.dakikada Burak Çoban'dan geldi.

Kırmızı siyahlılar 14.dakikada penaltı atışından da yararlanamadı.

FARK 1'E İNDİ

Bu sonuçla Çorum FK puanı 62'ye yükseltti ve 3.sıradaki Erokspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Kırmızı siyahlılar haftaya Cumartesi günü saat 20:00'da evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.