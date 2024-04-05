Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı zorlu Kocaelispor maçını Samsun’dan Erdem Mertoğlu yönetecek.

Mertoğlu’nun yönettiği maçlarda Çorum FK dört maçta iki galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırken konuk Kocaelispor ise üç macta bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı.

Erdem Mertoğlu Çorum FK’nın ilk maçına 20-21 sezonunda evinde Niğde Anadolu FK’yı 4-0 yendiği maçta çıktı.

Aynı sezon Sarıyer ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çalan Mertoğlu 21-22 sezonunda ise kırmızı siyahlı takımın evinde İnegölspor’a 1-0 yenildiği maçı yönetti.

Son olarak ise geçen sezon Esenler Erokspor’u 1-0 yendiği maçta düdük çaldı.

Mertoğlu Kocaelispor’un ise bundan önce üç iç saha maçında görev yaptı.

Yeşil siyahlı takım üç maçta evinde 22-23 sezonunda Ankara Demirspor’a 4-2 yenildiği maçı yönetirken bu sezon ise Boluspor’u 2-1 yendiği ve son olarakta Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olduğu maçı yönetti.

Maçta yardımcı hakemlikleri ise Antalya’dan Serdar Soydan ve Bitlis’den Barış Çiçeksoy yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Ankara’dan Burak Olcar.