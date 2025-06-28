Arca Çorum FK’da yeni sezon startının pazartesi günü verecek.

Kırmızı Siyahlı kulüpte devam eden yeni sezon transfer çalışmalarında anlaşma imzalanan isimlerin açıklanması ve ardından takımın 1 Temmuz salı günü Bolu’da toplanarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

Yeni sezona büyük hedeflerle başlamak için çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı takımda Başkan Oğuzhan Yalçın ile Sportif Direktör Muhammed Fettahoığlu transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımda ismi geçen bir çok futbolcunun gündemde olduğu görüşme yapıldığı ancak netleşme olmadığı öğrenildi.

Bu hafta sonunda transferde gündemde olan ve anlaşma sağlanan isimlerle resmi imzanın atılması ve resmi transfer döneminin başlayacağı 30 Haziran pazartesi gününden itibaren bu anlaşmaların açıklanması bekleniyor.

Çorum FK’da daha önce açıklanan kamp kadrosundan iki isim başka kulüplerle anlaştı.

Kampın başlayacağı salı gününe kadar kamp kadrosunda yeni değişikliklerin olacağı öğrenildi.