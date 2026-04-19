Arca Çorum FK Trednyol 1.Lig'in 36.haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta play off'u garantileyen kırmızı siyahlılar, play off'a girme hesapları yapan Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Rahat bir çıkaran kırmızı siyahlılara galibiyet getiren goller Samudio, Fredy ve Serdar Gürler'den geldi.
Bu sonuçla puanını 67'ye yükselten kırmızı siyahlılar, haftaya küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı siyahlılara dördüncülüğü garantilemek için 1 puan yetecek.
Kırmızı siyahlıların zor da olsa üçüncülük ihtimali bulunuyor.
Muhabir: Fatih Battar