Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 kaldı ve bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
5 SEZON ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE
Son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Erzurum FK, 5 yıllık aranın ardından Serkan Özbalta yönetiminde yeniden Süper Lig'e döndü.
Bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Dadaşlar, 36 maçta; 24 galibiyet, 9 beraberlik, ve 3 mağlubiyet alarak 79 puan topladı.
Muhabir: Atila Çiğdem