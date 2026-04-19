Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 kaldı ve bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

5 SEZON ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE

Son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Erzurum FK, 5 yıllık aranın ardından Serkan Özbalta yönetiminde yeniden Süper Lig'e döndü.

Çorum FK Sivas'ı 3 golle geçti
Bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Dadaşlar, 36 maçta; 24 galibiyet, 9 beraberlik, ve 3 mağlubiyet alarak 79 puan topladı.

Muhabir: Atila Çiğdem