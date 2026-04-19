Trendyol 1.Lig'in bitimine 2 hafta kala küme düşen takımlar belli oldu.

Daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un küme düşmesi kesinleştiği ligde 36.hafta itibariyle Serikspor'un da küme düşmesi kesinleşti.

Trendyol 1.Lig'de 36.hafta maçları bugün aynı saatte oynandı.

Oynanan karşılaşmalar ile birlikte Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor olurken, küme düşen son takım ise Serikspor oldu.

Geçtiğimiz yıl 2.Lig'den 1.Lig'e yükselen Antalya ekibi, 1 yıl sonra geri 2.Lig'e düştü.