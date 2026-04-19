Arca Çorum FK, bugün sahasında Sivasspor’u konuk ediyor.

Play-off hedefi doğrultusunda kritik öneme sahip mücadelede kırmızı-siyahlılar, hem 3 puanı almayı hem de 3 haftadır süren galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde Çorum FK’de cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Thiam’ın forma giymesi beklenmiyor.

64 puanla 4. sırada yer alan Arca Çorum FK ile 50 puanla 9. basamakta bulunan Sivasspor arasındaki mücadele, Çorum Şehir Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak.