Ankara-Samsun Karayolu üzerinde Sungurlu'nun önemli giriş noktalarından biri olan Ocaklı Kavşağı’nda peyzaj yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla kavşağın çehresi yenilenirken, ilçenin köklü tarihini ve yükselen savunma sanayisini simgeleyen anıt da bölgeye kazandırıldı.

Modern tasarımıyla dikkat çeken anıt, Ocaklı Kavşağı’na estetik bir görünüm kazandırırken, Sungurlu’nun geçmişten geleceğe uzanan güçlü hikâyesini de yansıtıyor.

Çalışmaların ilçenin giriş noktalarına değer kattığını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Şehrimizin giriş noktalarını Sungurlu’nun kimliğine yakışır hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocaklı Kavşağı’nda hem tarihimize hem de savunma sanayisindeki hedeflerimize vurgu yapan bu çalışma, ilçemizin geçmişiyle geleceğini aynı noktada buluşturuyor. Sungurlu’muzu her alanda daha modern, daha estetik ve daha güçlü bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte Ocaklı Kavşağı, Sungurlu’nun tarihini, kültürel mirasını ve savunma sanayisindeki yükselişini yansıtan modern bir karşılama noktası haline geldi.