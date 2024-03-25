Milli maçlar nedeniyle Trendyol 1.Lig'e verilen arada kalan 7 maçın hazırlıklarını tam kadro sürdürdü.

Cumartesi günü saat 16’da tesis sahasında yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra toplu olarak yapılan tempolu koşuların ardından saha içinde kurulan istasyonlarda koordinasyona yönelik bir çalışma yaptıran Teknik Direkter Serkan Özbalta daha sonra önce dar alanda son bölümde ise tam sahada topla pas çalışması yaptırdı.

Bu çalışma sırasında Özbalta futbolculardan topun kıymetini bilmelerini ve basit top kaybı yapmamaları için isabetli pasın önemine vurgu yaptı.

Kırmızı siyahlı takım dün de yine tesis sahasında yaptığı çalışmada taktiksel ağırlıklı bir programda antrenman yaptı.

Yine tüm futbolcular katıldığı ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki oyun ile devam etti.

Bu çalışmanın ardından dar alanda pas yaptıran teknik heyet bunu geniş ile devam ettirdi.

Çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapan Çorum FK’da futbolcuların istekli olmaları dikkat çekti.

Kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamammlayacak.

Kafile bu akşam Samsun’a gidecek

Ahlatcı Çorum FK yarın Samsunspor ile oynayacağı maç için bu akşam yola çıkacak.

Lige verilen arada fiziksel ve taktiksel çalışmalara ağırlık veren kırmızı siyahlı takım bu çalışmaları görmek için Süper Lig takımı Samsunspor ile yarın Samsun’da özel maç yapacak.

Kırmızı siyahlı takım bugün saat 17’de yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kırmızı siyahlı takım iftarın ardından akşam saat 20’da Samsun’a hareket edecek.

Çorum FK yarın saat 16’da Yeni Samsun 19 Mayıs Stad’ında Samsunspor ile hazırlık maçı yapacak ve ardından Çorum’a dönerek Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam edecek.