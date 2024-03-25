Bursa’da bir ailenin kullandığı elektrikli battaniye dairede yangın çıkardı. Saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Reklam Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana gelen yangında 2 çocuk annesi yaralandı.

KOMŞULAR KURTARDI

İddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan yangın daireyi hemen sardı. 2 çocuğunu apartmandan çıkardıktan sonra alevlere müdahale etmek isteyen Meral Akyüz (40) yaralanınca komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürürken daire adeta küle döndü. Yaralanan anne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis yangınla ilgili tahkikat başlatırken, Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.