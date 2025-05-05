Ahlatcı Çorum FK U 19 takımı Bölgesel Gelişim Ligi finallerine gitmek için bugün Sebatspor ile Tokat’ta karşılaşacak.

Saat 15’de başlayacak maçı kazanan takım sekiz takımın mücadele edeceği Türkiye finallerinde oynamaya hak kazanacak.

Dokuz takımın mücadele ettiği 4. grupta sezona kötü başlayan Çorum FK ikinci devreden itibaren başlattığı büyük çıkış ile grubu ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Oynadığı 24 maçta 15 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Çorum FK U 19 takımı lider Gençlerbirliği’nin ardından ikinci olarak play-off oynamayı başardı.

Sebatspor 11 takımın mücadele ettiği 5. grupta 20 maçta 15 galibiyet üç beraberlik ve iki mağlubiyet alarak topladığı 48 puanla lider 1461 Trabzon’un ardından ikinci olarak play-off oynamaya hak kazandı.

Çorum FK ile Sebat Gençlikspor takımları bugün saat 15.00’de Tokat Uzunburun sahasında karşılaşacaklar.

Maçın normal süresi berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi yine bozulmazsa kazanan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Bu maçı kazanan takım 21-25 Mayıs tarihlerinde İzmir Altınordu tesislerinde yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

Maçı Ertuğrul Özer yönetecek

Çorum FK ile Sebat Gençlikspor arasındaki baraj maçını Tokat Bölgesel Hakemi Ertuğrul Özer yönetecek.

Yardımcılıklarını da Tokat Bölgesel Yardımcı Hakemleri Ahmet Yılmaz ve Tayfun Aras yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemi Latife Kaya.