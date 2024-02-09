Ahlatcı Çorum FK ligin 22. hafta maçında bu akşam saat 20’da Ümraniyespor’u konuk edecek.

Kırmızı siyahlı takım iki haftalık beraberlik serisinin ardından evinde oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde son dokuz maçında yenilgi yüzü görmeyen Ahatcı Çorum FK bu çıkışını Ümraniyespor karşısında da sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Gençlerbirliği deplasmanından golsüz beraberlik ile dönen Ahlatcı Çorum FK üst sıralardaki takımlarla puan farkını kapatmak için Ümraniyespor maçını mutlak kazanmak istiyor.

Çorum FK’da sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile kart cezalısı Ferhat Yazgan bu akşamki maçta forma giyemeyecekler.

Konuk Ümraniyespor ise ligde istikrarı bir türlü yakalayamadı.

İki teknik adam değişikliği yapan kırmızı beyazlı takımda Sportif Direktör olarak Nicolas Anelka’nın başlamasının ardından yeniden yapılanma sürecine girdi.

Hafta içinde kadrosuna üç ismi katan konuk takım Çorum’a puan için geliyor.