Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte golcü oyuncu Mame Thiam, sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Çorum Belediyespor 12 Dev Adamı Çukurova’da
İçeriği Görüntüle

Ligde 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, puan cetvelinde 64 puanla 4'üncü, 50 puan toplayan Sivasspor ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Muhabir: Anadolu Ajansı