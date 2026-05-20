Pazar günü Arca Çorum FK ile Süper Lige çıkacak üçüncü ve son takımı belirlemek için karşılaşacak olan Esenler Erokspor hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligi üçüncü bitirdiği için yaklaşık 20 gündür final maçının hazırlıklarını sürdüren sarı yeşilli takım yağmurun altındaki antrenmanı neşe içinde tamamlandı.

Teknik Direktör Osman Özköylü’nün ligin son maçının ardından görevi bırakması sonrası kulüp teknik ekibinde Güray Gündoğdu yönetiminde Çorum FK hazırlıklarını sürdüren Erokspor’da moraller yerinde.

Erokspor bugün yapacağı taktik çalışma ile Çorum maçının hazırlıklarını sürdürecek.