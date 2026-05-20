Mecitözü’nde düzenlenen Gençlik Haftası Bilek Güreşi turnuvasında 25 sporcu mücadele etti.

Mecitözü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Demiral ve Bilek Güreşi Ulusal Hakemlerinden Hasan Çalışkan ve antrenörler Hasan Gülgün, Beden Eğitimi Öğretmeni Arif Güneş gözetimindeki turnuvada bileklerine güvenen gençler mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda 60 kiloda sğ kol erkeklerde Ali Koca birinci Muhammed Ali Karaca ikinci Gökhan Demirer üçüncü Kazım Emre Metin dördüncü oldu. +60 kiloda Halil Sarıtepe birinci Cuma Törener ikinci Engin Uğur üçüncü Selahattin Karaca ise dördüncü oldu.

Kadınlar 60 kilo sağ kolda Cansu Başkaya birinci Kardeyen Boyraz ikinci Hamide Sönmez üçüncü Buena Aydın dördüncü oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlerin madalyalarını İlçe Müdürü Hasan Demirel verdi.