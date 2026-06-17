Kocaelispor'un transferinden vazgeçtiği Hrvoje Smolcic konusunun perde arkası ortaya çıktı.

Kocaelispor ile Çorum FK karşı karşıya geldi

Bonservisi Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta olan Hrvoje Smolcic, geride bıraktığımız sezonu Kocaelispor'da kiralık geçirdi.

Performansıyla beğeni toplayan Hırvat stoper için Çorum FK devreye girdi.

Kocaelispor ile Çorum FK, Hrvoje Smolcic transferinde karşı karşıya geldi.

KOCAELİSPOR ÇEKİLDİ!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul bugün Smolcic ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı ve transferden vazgeçtiklerini duyurdu.

Durul; "Özel oyuncu hakkımızı kullanmak istedik. Bu nedenle en üst limite çıktık. Geçen sezon 450 bin Euro’ya oynayan Smolcic’e vergiler hariç 800 bin Euro teklif ettik. Hocamızla yaptığı görüşmede ‘tamam’ demesine rağmen, başka bir takımdan gelen biraz daha yüksek teklif sonrasında menajeri fikrini değiştirmiş. Çorum FK ile İstanbul’da bir görüşme yapacağını geç saatlerde öğrendik. Bizde oynama isteğinin olmadığı ve dürüst davranmadığı düşüncesiyle bu transferden vazgeçtik. Çorum FK ile anlaşamazsa yeniden bize dönüş yapabilir. Böyle bir ihtimal var. O zaman yeni bir durum değerlendirmesi yaparız. Taraftarımız şunu bilsin; Smolcic’i kadromuzda tutmak için ne gerekiyorsa yaptık." ifadelerini kullandı