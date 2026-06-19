Arca Çorum FK'da Süper Lig'de görev yapacak yönetim kurulu bugün açıklanacak. Çorum FK Kulüp Başkanı Savaş Balçık tarafından İstanbul'da yürütülen çalışmalar doğrultusunda oluşturulan yönetim kurulunun bugün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Savaş Balçık'ın hafta içinde mevcut yönetim kurulu üyeleriyle Zoom üzerinden yaptığı görüşmede, görevlerinin başında olduklarını ve yeni sezon hazırlıklarına başlamalarını istediği öğrenildi. Yönetim kurulu üyelerinin de bu doğrultuda çalışmalara başladığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Savaş Balçık, yeni sezonda da Kulüp Başkanı olarak görev yapacak.

Geçen sezon başkanlık görevini yürüten Baran Korkmazoğlu'nun yeni yönetimde görev alıp almayacağı konusunda ise kesin bir bilgi bulunmuyor.

Savaş Balçık'ın yeni sezonda da mevcut yönetimin büyük bölümüyle yola devam edeceği, İstanbul ve Çorum'dan yönetime katılacak yeni isimleri görev dağılımlarıyla birlikte bugün kendi sosyal medya hesabından ve kulübün resmi hesaplarından paylaşacağı öğrenildi.

Diğer taraftan kırmızı-siyahlı kulübün yeni sezonda oynayacağı maçlar için kombine biletler ve locaların da satışa çıkarılması bekleniyor. Kombine bilet ve locaların satışa sunulmasının ardından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.