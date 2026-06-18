Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sarıyerspor, Çorum FK'nın eski futbolcusu Tunahan Ergül'ü kadrosuna kattı.

2024-2025 sezonunda Çorum FK formasıyla 28 maça çıkan Ergül 3 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Bursaspor, ikinci yarısını ise Iğdır FK formasıyla geçiren 26 yaşındaki merkez orta saha Tunahan Ergül, bu sezon Sarıyer forması giyecek.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve kariyerinde Artvin Hopaspor, Yeni Mersin İY, 1461 Trabzon FK, Çorum FK, Bursaspor ve Iğdır FK formalarını giyen sol ayaklı orta saha, mücadeleci yapısı, oyun disiplini ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.