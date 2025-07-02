Arca Çorum FK alt yapısında görev yapan Teknik Direktör Yaşar Kabakcı kırmızı siyahlı kulübe veda etti.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK U 17 takımında teknik direktör olarak görev yapan Yaşar Kabakçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevi bıraktığını açıkladı.

Kabakçı açıklamasında ‘Bugün itibari ile Çorum FK alt yapı antrenörlük görevinden ayrılmış bulunuyorum. Çalıştığım bu süreçte değerli hocalarıma her zaman yarımızda olan alt yapıdan sorumlu yöneticimiz Sinan Özdilli ve yeni yöneticimiz Salih abi ve Mehmet Arduç abizime ve kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ederim’ dedi.