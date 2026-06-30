Arca Çorum FK'da meraklı bekleyiş devam ediyor. Kırmızı-siyahlı camia, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig için oluşturulacak kadroyu büyük bir merakla bekliyor. Savaş Balçık yönetimindeki kırmızı-siyahlı kulüp ise bu konuda ser verip sır vermiyor.

Yaklaşık 15 gündür İstanbul'da yürütülen transfer çalışmalarında büyük oranda sona gelindiği öğrenildi. Başkan Savaş Balçık ile birlikte Genel Koordinatör Tahsin Tam, Sportif Direktör Mustafa Soley ve Teknik Direktör Uğur Uçar'dan oluşan komite, İstanbul'da bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da karar verilen isimlerle masaya oturuyor.

Menajerler ve kulis bilgileri doğrultusunda sosyal medyada yer alan isimlerin büyük oranda doğru olduğu, bu futbolcuların önemli bir bölümüyle bu hafta içerisinde resmi imza töreni düzenlenerek kamuoyuna açıklama yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Öte yandan, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerle ilgili görüşmeler de devam ediyor. Sözleşmesi devam eden futbolcuların başka kulüplere transferi konusunda bire bir görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Cuma günü Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanına çıkacak kırmızı-siyahlı ekipte, mevcut kadrodan ayrılan ve takıma katılan isimlerin büyük oranda netleşmesi bekleniyor. İlk etap kamp döneminin ardından Başkan Savaş Balçık'ın, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen mevkiler için yeni arayışlara yönelmesi bekleniyor. Camia ise bu hafta yapılacak açıklamaları ve transfer edilecek isimleri merakla bekliyor.