Transfermarkt verilerine göre, Ahlatcı Çorum FK'nın en değerli futbolcuları Kerem Kalafat, Durel Avounou ve Coşkun Diniyev oldu.

3 futbolcunun da piyasa değeri 650 bin Euro olarak açıklandı.

1 GOL VE 1 ASİSTLİK KATKI

3 sezondur Çorum FK forması giyen Kerem Kalafat istikrarı ile dikkat çekiyor. 2023 yılından bu yana kırmızı siyahlı firmayı giyen Kalafat, 51 maçta 1 gol 6 asiste imza attı.

Bu sezon başında transfer edilen 27 yaşındaki Kongolu futbolcu Durel Avounou hayal kırıklığı yarattı.

Çorum FK formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Durel, 232 dakika süre aldı ve bu sürede 1 gol 2 asiste imza attı.

Çorum FK'nın diğer 650 bin Euro'luk futbolcusu Coşkun Diniyev ise ilk maçında 2 gol 2 asiste imza attı.

Çorum FK'da bu futbolcuları 500 bin Euro'luk değeri ile Kadir Seven, 425 bin Euro ile Amar Catic ve 400 bin Euro'luk değeri ile Atakan Akkaynak izledi.