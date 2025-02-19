Transfermarkt verilerine göre, Ahlatcı Çorum FK'nın en değerli futbolcuları Kerem Kalafat, Durel Avounou ve Coşkun Diniyev oldu.

3 futbolcunun da piyasa değeri 650 bin Euro olarak açıklandı. 

1 GOL VE 1 ASİSTLİK KATKI

3 sezondur Çorum FK forması giyen Kerem Kalafat istikrarı ile dikkat çekiyor. 2023 yılından bu yana kırmızı siyahlı firmayı giyen Kalafat, 51 maçta 1 gol 6 asiste imza attı.

Bu sezon başında transfer edilen 27 yaşındaki Kongolu futbolcu Durel Avounou hayal kırıklığı yarattı. 

Çorum FK formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Durel, 232 dakika süre aldı ve bu sürede 1 gol 2 asiste imza attı.

Çorum FK'nın diğer 650 bin Euro'luk futbolcusu  Coşkun Diniyev ise ilk maçında 2 gol 2 asiste imza attı.

Ethemi Çorum maçında yok Ethemi Çorum maçında yok

Çorum FK'da bu futbolcuları 500 bin Euro'luk değeri ile Kadir Seven, 425 bin Euro ile Amar Catic ve 400 bin Euro'luk değeri ile Atakan Akkaynak izledi.

Editör: Fatih Battar